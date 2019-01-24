С 21 января 2019 года изменились условия начисления кешбэка для новых клиентов, оформивших карту «Халва» .

Теперь бонусы начисляются только при расчете собственными средствами (ранее 5% возвращались за счет средств рассрочки).

Так, расплачиваясь в кассе магазина с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay (кроме покупок в Интернете), клиент получит 6% баллами у партнеров программы и 2% в прочих магазинах. При оплате картой — 2% в магазинах-партнерах и 1% в прочих.

Для получения баллов необходимо совершать ежемесячно минимум пять трансакций на общую сумму от 10 тыс. рублей.

Как и раньше, для всех владельцев карт «Халва» действует акция «Любимая покупка 2019». Теперь можно вернуть 35% (до 5 тыс. баллов) от стоимости одной покупки у партнеров программы за счет собственных средств при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в течение этого года.

Накопленными баллами можно компенсировать полную или частичную стоимость оплаченных ранее товаров и услуг в партнерской сети.

«Условия программы не стали лучше в связи с отменой кешбэка за оплату кредитными средствами, а также в связи со снижением коэффициентов начисления бонусов и вовсе их отменой за покупки в Интернете. К тому же максимальный кешбэк клиенты могут получить, только пользуясь смартфоном, обладающим определенными техническими характеристиками. В мае банк обещает анонсировать новые изменения — будем следить за новостями», — прокомментировала эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.