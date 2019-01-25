По итогам 2018 года сервисами альтернативного онлайн-кредитования было выдано более 10 млн займов в стране

По итогам 2018 общий объем средств, выданных сервисами онлайн-кредитования, составил 80,3 млрд рублей, что на 77% больше по сравнению с 2017 годом (45,3 млрд рублей по данным ЦБ). Эти данные следуют из результатов исследования международной финтех-группы TWINO.

По итогам 2018 года сервисами альтернативного онлайн-кредитования было выдано более 10 млн займов в стране, что на 60% больше, чем годом ранее.

Средний срок займа уменьшился на 1 день и составил 21 день.

«В прошлом году рынок альтернативного кредитования показал существенный рост. 2019 год станет серьезным испытанием для всего сектора альтернативного кредитования. Вступление в силу новых регуляторных ограничений приведет к существенному сокращению количества компаний на рынке. По нашим прогнозам, чистая прибыль сектора упадет в пределах 40—50%, так как игроки рынка уже сейчас ужесточают требования к заемщикам. Это приведет к тому, что около 5 миллионов действующих клиентов онлайн-компаний, которые привыкли быстро и удобно решать свои финансовые трудности, потеряют возможность пользоваться услугами финтех-компаний. С другой стороны, компании будут искать новые возможности для ведения бизнеса, в том числе внедрять новые продукты, которые будут максимально приближены к банковским», — отметила генеральный директор TWINO Светлана Гайдукова.

Для подготовки исследования были использованы данные международной финтех-группы TWINO в России, бюро кредитных историй и другие источники данных.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru