Микрофинансовая компания «Займер» запустила мобильное приложение для сервиса «Робокредит», благодаря которому пользователи могут быстро оформить потребительский кредит на сумму до 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

С помощью этого приложения пользователь сможет не только оформить потребительский заем, но и вносить ежемесячные платежи согласно графику, досрочно расплачиваться с компанией, получать исчерпывающую информацию об имеющемся договоре и возможной задолженности и т. д.

Мобильное приложение онлайн-сервиса «Робокредит» доступно для установки на гаджетах с операционной системой Android и для скачивания на PlayMarket.