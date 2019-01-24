Промсвязьбанк возобновил приветственную акцию «Добро пожаловать!» для держателей новых кредитных карт, открываемых с 23 января по 7 апреля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно условиям акции, клиенты, открывшие кредитные карты в указанный срок, могут получить welcome bonus в размере 300 бонусных баллов по программе лояльности банка «Кешбэк».

Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности Промсвязьбанка «Кешбэк» и совершить покупки по кредитной карте на сумму свыше 1 тыс. рублей за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет в течение 24 рабочих дней после завершения периода проведения акции. Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль.

В банке отметили, что в ноябре 2018 года полученные карты активировали более половины участников акции, которые получили в общем объеме 14,4 тыс. бонусных баллов.