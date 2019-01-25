Сбербанк и объединенная компания «Связной|Евросеть» расширили сотрудничество: теперь во всех магазинах «Связной» доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом в пятницу объявили в кредитной организации.

Сделать перевод в «Связном» можно и по номеру карты; денежные средства на карту поступают мгновенно.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная — 100 тыс. рублей. Количество переводов не ограничивается.

Ранее данная услуга была запущена в «Евросети». Директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной|Евросеть» Антон Павлов отметил, что в магазинах «Евросети» эта услуга «доказала свою востребованность».



По словам вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова, банк планирует и дальше развивать сеть партнеров данного сервиса.