Тимер Банк приступил к выпуску карт платежной системы «Мир».

Банк предлагает оформить карты «Мир Классическая» и «Мир Привилегия». Плата за обслуживание взимается с третьего месяца по 50 и 100 рублей соответственно. Комиссия отсутствует при остатке от 30 тыс. рублей или покупках от 15 тыс. рублей в месяц, а также в случае открытия карты для перечисления пенсий и других социальных выплат.

Предусмотрено начисление 2% годовых при остатке до 100 тыс. рублей и от 500 тыс. рублей по картам «Мир Привилегия» и 1% по картам «Мир Классическая»; на остаток в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей начисляются 4% и 3% годовых соответственно.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка отсутствует. В кассах сторонних банков она составит 1%, минимум 150 рублей. В банкоматах других кредитных организаций плата не взимается при сумме снятия, не превышающей 30% от оборота денежных средств за предыдущий месяц, а при более значительной сумме составит 1%, минимум 150 рублей.

Срок действия карт — три года. СМС-информирование осуществляется бесплатно по картам «Мир Привилегия», а для держателей карт «Мир Классическая» стоимость услуги составляет 49 рублей начиная с третьего месяца.



«Преимуществами данных карточных продуктов являются начисление процентов на остаток, возможность отмены платы за обслуживание, а также бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков при выполнении определенных условий. Кроме того, карты участвуют в кешбэк-сервисе платежной системы «Мир». По информации, полученной от представителя кредитной организации, в скором времени будет также действовать собственная программа банка по начислению кешбэка», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

