Шанс, что ипотечные ставки понизятся к концу 2019 года, существует. Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Если Центральный банк увидит некоторые новые тенденции, то, скорее всего, будет стабилизирована ситуация с ликвидностью, а для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок. Поэтому я бы сказал, что есть более 50% шансов того, что во втором полугодии мы увидим снижение ставок», — заявил Греф, отвечая на вопрос о том, какими будут ипотечные ставки к концу года.

В конце декабря Греф сообщал, что не исключает небольшого повышения кредитных и депозитных ставок банков в начале 2019 года. Он пояснял, что рост ставок может быть следствием реакции банков на принимаемые Банком России меры по регулированию рынка.