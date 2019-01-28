В России в прошлом году было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей (плюс 50% к 2017-му). Такова предварительная оценка «ДОМ.РФ».

Средняя ставка по ипотеке по итогам 2018-го составила 9,6% (минус 1 процентный пункт к 2017 году).

«Выгоду от снижения ставок получили не только новые, но и действующие заемщики: около 165 тысяч семей воспользовались возможностью рефинансировать свою ипотеку и снизить платеж в среднем на 15% при уменьшении ставки с 12,5% до 9,5%. Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков — доля рефинансирования составила около 11%. За ее вычетом выдано «новой» ипотеки на сумму около 2,67 триллиона рублей», — отмечается в сообщении.

По данным «ДОМ.РФ», ипотечный портфель банковского сектора России достиг 6,7 трлн рублей (плюс 25% за 12 месяцев). «Это нормальные темпы роста в условиях низких ставок и высокой потребности населения в жилье», — заключили в «ДОМ.РФ».