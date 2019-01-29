Заубер Банк снизил ставки по трем вкладам.

«Заубер — Фортуна Лонг» (от 100 тыс. рублей на три года) можно открыть под 7,5% годовых (ранее — под 8,1%). При досрочном расторжении договора до 366 дней проценты начисляются по ставке 4%, с 367-го дня — по ставке 6,8% годовых.

«Заубер — Фортуна» (на один год) размещается на сумму от 10 тыс. рублей под 6,9%, от 100 тыс. рублей — под 7,2% годовых (прежние ставки — 7,5—7,8%). Досрочное расторжение договора также осуществляется на льготных условиях — по ставке 4—5% годовых в зависимости от суммы.

Процентная ставка по вкладу «Заубер-VIP Классический» (от 5 млн рублей на один год) составляет 7,5% годовых (вместо 8,1%). При досрочном расторжении договора до 180 дней проценты начисляются по ставке 3%, со 181-го дня — по ставке 6,8% годовых. Возможно пополнение и частичное расходование средств.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.