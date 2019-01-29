Банк «Ростфинанс» повысил ставки по некоторым вкладам.

«Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) открывается под 4,3—8% годовых (вместо 3,9—7,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозиты «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) оформляются под 8,9% годовых (ранее — под 8,7%). Срок — 367 дней.

Для открытия вклада «Инвестиционный Рост» необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни, а «Инвестиционный Рост+» — накопительного страхования жизни.

Дополнительные взносы для этих депозитов не предусмотрены. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 4,54—6,54% (прежде — 4,16—6,04%).

Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.