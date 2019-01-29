Банк «Русский Стандарт» совместно с международной платежной системой Visa выпустил новую кредитную карту для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса.

Как поясняют в банке, бизнес-картой можно оплачивать представительские, хозяйственные и командировочные расходы. Карта может использоваться для оплаты корпоративных покупок в торговых точках и сети Интернет.

Кроме того, с помощью бизнес-карты можно проводить самоинкассацию: клиент может вносить и снимать наличные в удобное время в любом из банкоматов «Русского Стандарта».

Карта позволяет бесплатно пользоваться кредитными средствами до 55 дней (грейс-период). Ставка по кредиту — 19,9% годовых.



Подать заявку на кредитную бизнес-карту могут клиенты банка по эквайрингу, а также предприниматели, оформившие расчетно-кассовое обслуживание. В рамках пакетов по РКО компания может выбрать один из трех тарифных планов в зависимости от эквайринговых оборотов и количества ежемесячных операций по счету: «Минимальный», «Базовый» или «Актив».

