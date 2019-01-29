В Промсвязьбанке завершен первый этап проекта по внедрению виртуального ассистента на платформе Naumen Erudite. В рамках данного этапа создан чат-бот для обслуживания клиентов без привлечения специалистов контакт-центра, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Он умеет отвечать на часто задаваемые вопросы и оказывать ряд банковских услуг. Планируется, что нейробот будет отвечать клиентам не только в текстовых, но и в голосовых каналах», — говорится в сообщении банка.

Пока виртуальный ассистент будет доступен ограниченному числу клиентов из сегмента МСБ на сайте банка в тестовом режиме. Но уже до конца I квартала 2019 года c его помощью все желающие смогут зарегистрировать бизнес и выбрать тариф на обслуживание с учетом специфических видов и сфер деятельности, обещают в банке.

«Чат-бот поможет с резервированием расчетного счета, подскажет, какие документы необходимо предоставить в офис банка, или же создаст заявку на выезд к клиенту для завершения необходимых формальностей. В дальнейшем планируется внедрение модели виртуального помощника в голосовые каналы обслуживания», — отмечается в релизе кредитной организации.

В рамках пилотного тестирования чат-бот должен обрабатывать не менее 10% входящих обращений, поступающих от клиентов из сегмента МСБ. В перспективе виртуальный ассистент способен обеспечить снижение нагрузки на операторов контакт-центра на 30%, рассчитывают в банке.

Также в конце I квартала для розничных клиентов Промсвязьбанка будет доступен чат в мобильном приложении. По части вопросов, например открытию или закрытию вкладов, клиентов в чате будет консультировать виртуальный помощник.

