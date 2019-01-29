Банк ВТБ скорректировал условия по автокредитам. Таким образом, процентная ставка по базовому тарифу «Автолайт» была увеличена на 0,5 процентного пункта. Теперь получить кредит на новый автомобиль стало возможно по ставке 16,4% годовых. При получении ссуды без оформления полиса каско процентная ставка будет увеличена на 0,4 п. п.

По программе «АвтоПробег» процентная ставка была снижена на 2 п. п. Теперь получить ссуду на подержанный автомобиль стало возможно по ставке от 8,9% до 10,9% годовых. Процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. при получении экспресс-решения по кредитной заявке, а без оформления полиса «ВместоКАСКО» — на 3 п. п.

Изменения также коснулись и предложения оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля по ставке 16,8% годовых (ранее — под 17,3% годовых). Страхование залога является обязательным.

Ставка по займу на покупку новой машины марки Lada (предложение «Спецусловия для Lada») была скорректирована, теперь получить кредит предлагается под 15,5% годовых (ранее ставка варьировалась от 15,5% до 17% годовых). При получении ссуды без страхования каско процентная ставка будет увеличена на 1,3 п. п.

Сумма кредита в зависимости от программы варьируется от 100 тыс. до 5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до пяти лет. Процентная ставка уменьшится на 1,5—2,5 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

«Для получения кредита заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости автомобиля, за исключением предложения для автомобилей Lada — в данном случае первоначальный взнос равен 10% собственных средств от стоимости ТС», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.