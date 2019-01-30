Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в мессенджере WhatsApp. Чат с сотрудником банка заработает 30 января, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Приложение для коммуникации бизнеса и клиентов WhatsApp Business запустилось в сентябре 2017 года, но стало доступно только узкому кругу компаний для тестирования. В августе 2018 года в WhatsApp объявили о том, что готовы предоставить новый сервис широкому кругу корпоративных клиентов. Райффайзенбанк в числе первых приступил к разработке решения для запуска этого канала коммуникации для своих клиентов», — отметили в банке.



Номер Райффайзенбанка в WhatsApp: +7 916 777-17-17.