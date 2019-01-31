МТС Банк продлевает действие сезонного вклада «МТС XXL» до 28 февраля 2019 года. Ранее предполагалось, что новогодний вклад в рублях можно будет оформить в период с 13 декабря 2018 года по 31 января 2019 года, напоминают в кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу остается прежней — 7,8% годовых. «МТС XXL» оформляется на 367 дней с возможностью пролонгировать договор на условиях вклада «МТС Доходный».

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Максимальная сумма не ограничивается. Предусмотрена возможность пополнения в течение первых 30 дней.

Выплата процентов происходит в конце срока действия вклада. Возможно его досрочное изъятие по ставке вклада до востребования. Частичное снятие средств не предусмотрено.



Оформить вклад можно через интернет-банк и мобильное приложение МТС Банка, а также в любом его офисе.