Банк России не зафиксировал повсеместного повышения тарифов ОСАГО в регионах. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она, однако, подчеркнула, что о результатах реформы пока рано говорить.

«Мы, конечно, проводим мониторинг того, как меняются тарифы, потому что были серьезные изменения, но пока прошло очень мало времени и мало полисов продано. И делать какую-то оценку о тенденциях рано. В целом, наверное, соответствует нашим ожиданиям. Мы видим, где-то тарифы повышаются, где-то понижаются, уж точно не произошло массового тарифов во всех регионах», — отметила глава Центробанка.

9 января вступило в силу указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз — диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2 746—4 942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3 432—4 118 рублей.



Многие ожидали резкого взлета тарифа на максимально возможные 20%. Однако регулятор говорил о том, что тарифы в среднем вырастут не более чем на 1,5% для легковых автомобилей.



По факту большинство крупных страховых компаний снижают тарифы в благополучных регионах, повышение наблюдается только в тех регионах, где высока убыточность из-за деятельности криминальных автоюристов.