Челябинвестбанк скорректировал процентные ставки по кредитным картам

Челябинвестбанк увеличил процентные ставки по карте «Кредитная» и «Кредитная Gold» на 0,3—5,4 процентного пункта. Теперь они устанавливаются в диапазоне 19,8—27,9% годовых (ранее — 19,5—22,5%).

Прочие тарифы остались без изменений.

Комиссия за выпуск и обслуживание по «классической» карте отсутствует. По «золотой» взимается 3 тысячи рублей единовременно за весь срок действия — три года. Льготный период до 50 дней действует на операции по оплате товаров или услуг и на снятие наличных. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. СМС-информирование предоставляется бесплатно.

«Максимальное значение процента за пользование кредитными средствами существенно увеличено. При выборе данных продуктов следует учитывать, что процентная ставка устанавливается индивидуально в рамках широкого диапазона», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.