Проинвестбанк скорректировал условия по «Универсальной карте».

Так, процентная ставка теперь составляет 18% годовых (ранее — 20% годовых).

Комиссия за снятие кредитных средств в кассах и банкоматах банка не взимается, а в устройствах других банков составляет 3,9%, минимум 300 рублей. За снятие собственных средств в банкоматах сторонних кредитных организаций теперь берется комиссия в размере 1%, минимум 30 рублей (ранее за снятие собственных средств комиссия не взималась).

Отменен по карте кешбэк, который прежде составлял 0,3%.

Прочие условия остались неизменными.

Плата за обслуживание по карте взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия в размере 450 рублей в месяц — Mastercard Unembossed, 3 тыс. рублей — Mastercard Gold, 200 рублей — Mastercard Maestro.

Размер кредитного лимита составляет до 250 тыс. рублей по картам Mastercard Unembossed / Maestro, до 1 млн рублей — Mastercard Gold. Льготный период до 51 дня распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

«Процентная ставка и ранее была невысокой, а данное снижение повысит еще больше интерес к карточному продукту. Плюсами данного продукта по-прежнему являются: начисление процентов на остаток и бесплатное СМС-информирование», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Елена Хвостова.