Энергобанк увеличил процентную ставку на 0,5 процентного пункта по карте «Социальная», теперь она составляет 6% годовых.

По карте «Дебетовая Gold» процент также повышен, теперь при остатке до 100 тыс. рублей начисляется 4% годовых (ранее — 3%), от 20 тыс. рублей до 100 тыс. рублей — 6% годовых (прежде — 5% годовых от 30 тыс. до 100 тыс. рублей).

Прочие тарифы остались без изменений.

«Повышение процентов на остаток делает карты более привлекательными для клиентов, также по данным продуктам продолжает действовать программа по начислению cash back», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.