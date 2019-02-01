Солид Банк запустил акцию «Супер 8» в рамках программы потребительского кредитования «Бюджетный», с помощью которой сотрудники государственных (муниципальных) учреждений, государственные служащие и военные пенсионеры могут получить денежные средства на любые цели от 8% годовых.

Помимо вышеперечисленных категорий клиентов, программа доступна для работников более 1000 предприятий по всей стране.

Кредит в размере от 30 тыс. до 1,5 млн рублей предоставляется на три года или на пять лет. Размер процентной ставки в первые 33 месяца составит 12,65% годовых на срок три года, на пять лет — 12,5% годовых в первые 57 месяцев. В последние три месяца ставка будет фиксированной — 8% годовых (в случае досрочного погашения кредита ставка в размере 8% применяется для перерасчета, только если кредит действовал не менее 18 месяцев).

Обеспечение до 800 тыс. рублей не требуется. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличивается на 3 процентных пункта.

«Программа позволяет получить крупную сумму на длительный срок, при этом предоставление обеспечения до 800 тысяч рублей не требуется. Исключение составляют заемщики призывного возраста, не прошедшие воинскую службу. Им необходимо привлечь поручителя, не подлежащего призыву и имеющего стабильный доход. Воспользоваться предложением можно до 4 апреля 2019 года», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют.