Некоторые банки с 1 февраля 2019 года внесли изменения по картам в части бонусных программ и cash back. Разберемся, что изменилось.

УБРиР и ВУЗ-Банк предлагают повышенный cash back 10% в категориях «Аптеки», «Магазины косметики», «Спортивные магазины», «Цветочные магазины» по картам «Максимум» и «Максимум Gold». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Кредит Европа Банк запустил акцию по начислению дополнительных баллов по кредитной карте «Card Credit Plus» за оформление карты через интернет-заявку. Так, при подаче заявки в период с 1 февраля по 31 мая через сайт банка, в мобильном приложении или в группах банка в социальных сетях банк начисляет дополнительные 1 тыс. баллов. При этом держателю нужно совершить покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей не позднее конца месяца, следующего за месяцем подачи заявки.

Также банк ввел пятипроцентный cash back за покупки на сумму от 30 тыс. рублей в категории «Спортивные товары» по карте «Card Plus». Максимальный размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей.

«Ренессанс Кредит» в феврале начислит баллы в размере 5% от суммы покупок в категории «Бытовая техника и электроника» (вместо категории «Одежда и обувь») как по кредитной, так и по дебетовой картам. Как и прежде, 1% за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Косметика и Красота» (прежде — «Спорттовары») по курсу 1 бонус = 1 рубль. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 2 бонуса = 1 рубль.