Банк «Союз» в феврале изменил категорию покупок, за которые предусмотрены повышенные бонусы.

Теперь банк будет начислять повышенные баллы в категории «спортивные товары» (ранее — в категории «аптеки и медицинские товары»): по дебетовой и кредитной карте «Мой бонус» — в размере 8%, по дебетовой и кредитной «Премиальной» карте — в размере 10%. За другие покупки начисляются 2% по дебетовой или кредитной карте «Мой бонус» и 3% — по «Премиальной». За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. баллов.



Прочие условия продуктов не изменились.