Витабанк запустил новый вклад «Ключевой процент».

Сумма первоначального взноса — от 50 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 7,75% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. По выбору вкладчика проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.



«В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов производится по ставке 0,01% годовых. Продление вклада на новый срок хранения не осуществляется», — уточняет руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.