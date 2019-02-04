Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам. Теперь получить кредит в банке в зависимости от первоначального взноса и суммы финансирования можно:

• под 10,5—11,8% годовых при покупке строящегося жилья (ранее — под 9,5—11,5% годовых);

• под 10,9—12,2% годовых при приобретении готового жилья (прежде — под 9,8—11,8% годовых);

• под 10,5—11,2% годовых при покупке апартаментов (до этого — под 9,9% годовых);

• под 12,9% годовых при приобретении коммерческой недвижимости (прежде — под 12,5% годовых);

• под 10,8% годовых при рефинансировании сторонних ипотечных кредитов (вместо 9,8% годовых).

Указанные ставки действуют при подключении заемщиком коллективного личного страхования, в противном случае надбавка к ставке будет равна 1 процентный пункт. Минимальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств клиента от стоимости жилья в зависимости от типа приобретаемой недвижимости. Срок кредитования может достигать 25 лет, а допустимая сумма финансирования варьируется в зависимости от платежеспособности заемщика. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,5 п. п. и повышенный на 10% первоначальный взнос (по некоторым программам). Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 п. п.

«При оплате клиентом 50% первоначального взноса допускается кредитование без подтверждения дохода. Ставка при этом не повышается», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.