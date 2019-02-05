Сбербанк изменил условия потребительского кредитования, следует из размещенной на сайте банка информации.

Теперь кредит «На любые цели» (ранее — «Новогодний») предоставляется максимум на пять лет (ранее — семь лет) под 13,9—19,9% годовых в зависимости от суммы кредита. Прежде ставки для открытого рынка составляли 12,4—19,4% годовых при сроке финансирования до пяти лет и 13,9—19,9% годовых — от пяти до семи лет при подаче заявки в офисе банка.

За оформление заявки онлайн была предусмотрена скидка к ставке в размере 0,5 процентного пункта для кредитов до пяти лет, которая сейчас отменена.

«Банк сократил срок кредитования, при этом сохранив диапазоны ставок, действовавшие для долгосрочных кредитов (от пяти лет). В итоге повышение составило 0,5—1,5 процентного пункта в зависимости от суммы кредита», — комментирует эксперт по потребительским кредитам Банки.ру Ольга Жидкова.

Суммы финансирования по продукту не изменились и составляют 5 млн рублей для зарплатных клиентов и 3 млн рублей для других заемщиков.

В Сбербанке изменение ставок по потребительским кредитам объяснили окончанием акции, действовавшей до конца января текущего года.

«Сбербанк не менял условия по потребительским кредитам, а вернул прежние условия по ним в рамках окончания новогодней акции, действовавшей до 31 января 2019 года. После окончания новогодней акции условия и стандартные диапазоны ставок по потребкредитам такие же, что и до акции», — говорится в комментарии, поступившем в редакцию Банки.ру.