Mail.Ru обеспечит мгновенную загрузку своих сервисов в новом браузере даже при медленном Интернете у пользователя

Mail.Ru Group запускает новый браузер Atom. Основной упор будет сделан на безопасность и приватность пользователей, подчеркнула компания, анонсируя новый продукт 5 февраля.

«С помощью нового браузера Mail.Ru планирует создать первую линию защиты своих пользователей от сетевых угроз. Для того чтобы пользователь осознанно управлял своей безопасностью, в Atom создана специальная панель, которая доступна в один клик из основного окна браузера. На панели можно быстро проверить, какие важные разрешения выданы конкретному сайту, и изменить эти настройки для конкретного ресурса или для всего Интернета», — отмечается в релизе. Например, можно запретить получение доступа к камере и микрофону, а также запись cookie третьими сторонами (например, рекламными сетями), следует из сообщения. Также можно в один клик блокировать раздражающую рекламу и навязчивые предложения подписаться на уведомления от сайтов.

Кроме того, компания уделила особое внимание приватности. Так, вкладку в режиме инкогнито можно открыть в один клик прямо в основном окне браузера. Это позволит, например, сравнить цены на авиабилеты или гостиницы. Для самых секретных сайтов можно выбрать настройку «всегда открывать в режиме инкогнито», а в крайнем случае — вообще запретить запись истории для всего браузера.

Одновременно компания запустила публичную программу поиска уязвимостей своего браузера. Программа Bug Bounty открыта на международном ресурсе HackerOne.com — площадке, объединяющей «белых хакеров» со всего мира. В поиске потенциальных уязвимостей может принять участие любой пользователь Сети. По правилам конкурса исследователь, которому удастся найти уязвимость RCE (возможность выполнения произвольного кода в браузере при заходе на вредоносный сайт), получит суперприз в 1 млн рублей. Если таких исследователей будет несколько, то суперприз будет разделен между ними.

«До выхода в публичное пространство уже было проведено закрытое тестирование браузера командой информационной безопасности Mail.Ru Group и в официальном сообществе тестировщиков VK. Публичная программа поиска уязвимостей — следующий этап работы, который поможет обеспечить необходимый уровень безопасности нового продукта, — поясняют в Mail.Ru. — Кроме того, команда проекта ведет переговоры с независимыми компаниями о сотрудничестве в сфере регулярного аудита браузера».

Разработка продукта будет продолжаться при активной поддержке сообществ — пользовательского и специалистов по безопасности. Для сбора обратной связи и пожеланий разрабатывается инструмент, который будет встроен в сам браузер.

Отдельным направлением работы стала оптимизация загрузки сервисов Mail.Ru (включая социальные сети), чтобы сайты загружались мгновенно, даже если у пользователя не самый быстрый Интернет.



Бета-версия браузера Atom доступна для Windows по ссылке .

