«ПИК-Аренда» и «АльфаСтрахование» разработали совместный продукт по страхованию рисков арендодателей жилья. По задумке сторон, страховая защита с ежемесячной или ежегодной оплатой станет альтернативой привычному залогу.

«Теперь арендатору можно не вносить залог, а купить страховую защиту, оберегающую собственника от всех рисков (под всеми рисками подразумеваются защищаемые риски, перечисленные в правилах страхования к полису АО «АльфаСтрахование»), связанных со сдачей жилья в наем, по цене от 660 до 2,3 тыс. рублей в месяц», — сообщили в «АльфаСтраховании». В «ПИК-Аренде» уточняют, что стоимость полиса будет зависеть от арендной ставки.

«При покупке страховой защиты владельцы квартир получают гарантию защиты своего имущества и дохода, включающую риски повреждения внутренней отделки и движимого имущества, а также риски внезапного выезда жильца и задержки арендной платы, — поясняется в релизе страховщика. — Это именно те риски, для защиты от которых ранее удерживался залог. Сумма страхового покрытия начинается от 1 млн рублей, что значительно превышает сумму среднего залога».

По условиям сервиса полис оплачивает квартиросъемщик, но выгодоприобретателем по нему становится собственник квартиры. Новая услуга «подойдет как действующим пользователям сервиса «ПИК-Аренда», так и всем жителям съемных квартир без ограничений: залог можно зачесть в счет оплаты следующего месяца в обмен на приобретение страховки», указано в релизе «ПИК-Аренды». Там отмечается, что прежняя система депозита также остается в сервисе, поскольку является привычным и обязательным условием аренды для зарубежных арендаторов.

Согласно исследованиям сервиса «ПИК-Аренда», дорогостоящий залог за последний месяц проживания является одной из наиболее значимых проблем при поиске съемного жилья, при этом владельцам жилья залог не гарантирует полного покрытия расходов в случае возникновения бытовых конфликтов. В то же время, по оценке аналитиков, до 25% залогов не возвращается арендаторам по окончании срока действия договора без объективной причины. «Сейчас в Москве и ближайшем Подмосковье сдается около 700 тыс. квартир со средней арендной ставкой 38,5 тыс. рублей в месяц. Только в столичном регионе «заморожено» в залогах 27 млрд рублей, из которых 6,7 млрд владельцы жилья не вернут квартиросъемщикам», — дают оценку эксперты.

По словам руководителя проекта «ПИК-Аренда» Ильи Дроздова, в рамках нового продукта «собственник получает более надежную защиту своего имущества, а арендатор — возможность снять квартиру на более честных условиях». «Мы ожидаем, что уже в 2019 году продадим 10 тысяч таких полисов», — добавляет Дроздов.



Сервис «ПИК-Аренда» был официально запущен в июле 2018 года. Рынок страхования арендного жилья в России компания оценивает в 30 млрд рублей в год.

