По кредиту «Наличными» без обеспечения был увеличен срок финансирования до семи лет (ранее — пять лет). Остальные условия остались прежними: сумма — до 3 млн рублей, ставка — от 10% годовых.

«Рефинансирование» осуществляется по ставке 11,5% годовых (прежде — 11,9%), которая устанавливается после предоставления документов, подтверждающих погашение рефинансируемого кредита. До этого момента действует ставка 15,5% годовых (до этого — 16,9% годовых). Сумма кредита — до 3 млн рублей, срок — до семи лет.

«На данный момент ставка для кредитов на рефинансирование 11,5% годовых является одной из самых низких. Так как ставка зафиксирована, заемщик при обращении в банк может быть уверен, что в случае одобрения кредит будет предоставлен именно под эту ставку», — комментирует эксперт по потребительским кредитам Банки.ру Ольга Жидкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, работникам бюджетных учреждений, вкладчикам и др.).