Национальный Банк Сбережений подключился к сервису мгновенных денежных переводов «Золотая корона — денежные переводы», говорится в пресс-релизе системы.

Переводы «Золотая корона» осуществляются в офисах финучреждения без открытия банковского счета в рублях.

Тариф составляет от 1% в зависимости от суммы и направления трансакции. Кроме того, в офисах Национального Банка Сбережений действует предложение «Тариф 0%»: при отправке перевода с конвертацией по курсу системы комиссия за перевод не взимается.