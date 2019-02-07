Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что спрос на новые ипотечные кредиты в 2019 году снизится по сравнению с прошлым годом. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Выдача новых ипотечных кредитов замедлится в этом году по сравнению с прошлым, потому что прошлый год был рекордным, люди реагировали на возможное повышение ставок и ожидали, что цены на жилье будут расти дальше», — сказал он.

При этом Задорнов добавил, что, несмотря на повышение ставок по ипотеке с начала года, они по-прежнему остаются на «исторически очень низком уровне». По его мнению, даже если ставки вырастут до 10% и больше, то они все равно будут привлекательными для 15—20% российских семей.