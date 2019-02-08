Примсоцбанк и ООО «Зоти Моторс Рус» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого банк начнет выдачу автокредитов на приобретение автомобилей бренда Zotye у официальных дилеров. Покупателям будет доступен полный спектр кредитных программ Примсоцбанка.

Как указано в релизе банка, для покупки автомобиля в кредит достаточно только паспорта. Кроме того, все клиенты Примсоцбанка, взявшие автокредит, могут получить кредитную VIP-карту с бесплатным годовым обслуживанием. Оригинал ПТС остается у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии.

Срок автокредитования составляет от двух до семи лет. Минимальная сумма кредита — 100 тыс. рублей, а ограничений по максимальной сумме нет. Первоначальный взнос при покупке авто необязателен. Автомобили Zotye можно приобрести у официальных дилеров, список которых размещен на сайте банка.



Согласно данным Банки.ру, ставка по автокредиту Примсоцбанка без первоначального взноса составляет 17,3%, а при оформлении заемщиком личного страхования она снижается на 4 процентных пункта.