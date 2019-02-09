Российские банки в прошлом году увеличили объем выдач потребкредитов на 35% до рекордных 2,7 трлн рублей, однако количество выдаваемых кредитов осталось на уровне 2017 года — 16 млн единиц, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«По итогам 2018 года в России было выдано 16 млн потребительских кредитов на общую сумму 2,7 трлн рублей. Данный показатель является рекордным с 2014 года, особенно драматически превысив результаты 2015-го кризисного года, когда населению было выдано лишь 1,1 трлн рублей. Количественный показатель демонстрировал в прошедшие годы менее активную динамику, зафиксировавшись на уровне 16 млн единиц в год», — сказано в материалах.

Такую динамику эксперты объясняют резким ростом средней суммы потребкредита: за прошлый год она выросла на 34% и составила 171,3 тыс. рублей. А в IV квартале 2018 года средний чек равнялся 182 тыс. рублей, став самым большим показателем среди кварталов последних двух лет.

Отмечается, что в ряде крупнейших розничных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, средние суммы в этот период достигают 450—500 тыс. рублей для клиентов «с улицы» и 750 тыс. рублей для повторных или зарплатных клиентов, что может быть сопоставимо с размером ипотечного кредита в небольшом регионе.