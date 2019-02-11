Клиентам банка «Агророс» стали доступны платежи через систему бесконтактной оплаты Garmin Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

С помощью сервиса можно оплачивать покупки картой Visa Platinum банка.

Сервис Garmin Pay позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Для этого нужно установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к телефону и добавить соответствующую карту. Ранее такой сервис стал доступен держателям карт банка «Зенит».