На всех 226 станциях метро Москвы сеть МТС доступна во всех существующих стандартах: 2G, 3G и 4G

Телекоммуникационная компания «МТС» обеспечила полное покрытие Московского метрополитена мобильной связью.

Как подчеркивается в релизе МТС, на всех 226 станциях метро Москвы сеть оператора доступна во всех существующих стандартах: 2G, 3G и 4G. Абоненты МТС могут также совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным Интернетом во время движения в вагоне в тоннелях метро при помощи сетей «второго» и «третьего» поколения, а на ряде участков Калининско-Солнцевской и Сокольнической веток — и в стандарте 4G.

Максимальная скорость мобильного Интернета на станциях может достигать 250 мегабит в секунду. «Средние скорости при обычном пассажиропотоке позволят ожидающим прибытия поезда полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами: от простого общения в мессенджерах до просмотра онлайн-видео в высоком качестве», — отмечают в МТС.



До конца 2019 года компания планирует обеспечить стандартом 4G все тоннели метрополитена. Ежедневно сетью МТС в метро пользуются более 2 млн абонентов. В месяц пассажиры метрополитена используют в среднем 360 терабайт мобильного Интернета.

