Газпромбанк повысил на 0,8—1 процентный пункт ставки по ипотечным кредитам. Теперь заемщики могут получить кредит:

• под 10,5—10,8% при покупке квартир или апартаментов у партнеров банка;

• под 10% годовых при приобретении жилья бизнес-класса;

• под 10,5—11,5% годовых при покупке недвижимости у ГК «Газпромбанк-Инвест»;

• под 10,5% годовых при рефинансировании, получении кредита в рамках базовых программ «Первичный рынок» и «Вторичный рынок»;

• под 11% годовых при оформлении ипотеки или рефинансировании по двум документам, а также при приобретении гаражей либо машино-мест.

Также в банке можно оформить ипотеку на покупку квартир или апартаментов со льготным периодом: по ставке 6,7% годовых в течение первых трех лет и 10,5% годовых — далее. При этом до 31 мая в банке будет действовать специальное предложение, в рамках которого получить кредит на покупку квартиры/апартаментов или с целью рефинансирования возможно по ставке 9,7% годовых на срок до семи лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 40% собственных средств заемщика от стоимости недвижимости.

Ставки по большинству программ актуальны для зарплатных клиентов банка и заемщиков, приобретающих недвижимость у партнеров банка. В иных случаях взимается надбавка в размере 0,3 п. п.

Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. При оформлении кредита без подтверждения дохода предельно допустимый размер средств составит 10/7 млн рублей при покупке и 20/10 млн рублей при рефинансировании в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, иных регионах.

Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

«Ключевыми причинами корректировки банком ставок по ипотеке стали декабрьское повышение Банком России значения ключевой ставки ( Газпромбанк — один из немногих банков, кто после повышения ключевой ставки сохранял ставки по ипотеке на низком уровне), а также повышенное резервирование кредитов, выдаваемых с низким взносом. По-прежнему требования Газпромбанка к минимальному первоначальному взносу клиента являются одними из самых лояльных на рынке: 10% собственных средств от стоимости жилья при покупке квартиры, 20% — таунхауса/апартаментов и 30% — при покупке гаража/машино-места. При оформлении займа по двум документам клиенту потребуется оплатить минимум 40% от стоимости залога, максимальное соотношение К/З при рефинансировании при этом составит 60%», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.