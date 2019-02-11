Компания «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») представила сервис, который дает клиентам возможность дарить друг другу безлимитный мобильный Интернет на один, три или шесть месяцев. Как подчеркивается в релизе компании, она внедрила такое предложение первой среди российских мобильных операторов.

Чтобы подарить безлимитный Интернет, нужно зайти в личный кабинет на сайте «Билайн», выбрать срок действия подарка, ввести номер телефона получателя и подтвердить свой выбор. Сервис также доступен в последней версии приложения «Мой Билайн» (12+) и с помощью USSD-команды *543#.

Стоимость подарка на один месяц составляет 199 рублей, на три месяца — 499 рублей, на полгода — 899 рублей. Сумма списывается со счета мобильного телефона дарителя при условии положительного баланса.

Новый сервис «Подари безлимит» доступен клиентам всех предоплатных тарифов, потративших на услуги связи не менее 200 рублей. Получить подарок могут клиенты пакетных тарифов («Всёшечка», «ВСЕмое», «ВСЁ в одном», «ВСЁ» и «ВСЕ включено»).

В компании подчеркивают, что «Подари безлимит» — это не разделение клиентом остатков своего интернет-пакета с другим пользователем, а полноценный подарок в виде безлимитного Интернета на срок от месяца до полугода.

Сервис недоступен клиентам из Чукотского автономного округа, жителям Крыма и Севастополя, а также клиентам с подключенными безлимитными интернет-опциями и тарифными планами с безлимитным доступом в Интернет.



Из сообщения компании следует, что после получения подарка отказаться от него может только получатель, при этом плата за услугу «Подари безлимит» отправителю не возвращается.

