В ближайшие три года в России останется не более трех десятков активных микрофинансовых компаний (МФК), то есть тех участников микрофинансового рынка, которые могут не только выдавать займы, но и привлекать средства населения в инвестиции. Такие прогнозы дал порталу Банки.ру генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

«Нынешний год будет переломным для всей микрофинансовой отрасли. Очевидно, что сохранение текущей кредитной политики игроков при новых процентных ставках сделает бизнес более требовательным к эффективному управлению, поэтому все компании проведут этот год в активном изменении своих бизнес-моделей. Количество микрофинансовых организаций (МФО) в реестре Центробанка сегодня колеблется в пределах 2 тысяч компаний, однако следует ожидать снижения количества игроков до 1 800 к концу 2019 года, — уверен Макаров. — Наибольший отток начнется в 2020 году: останется около 1 500 компаний (то есть минус 30% за два года). Кроме того, значительно замедлится приток новых компаний. В долгосрочной перспективе (трех — пяти лет) на рынке останется не более тысячи игроков. Основная часть из них будет работать в форме МКК (микрокредитные компании не имеют права привлекать средства граждан в инвестиции. — Прим. ред.). Тем не менее основная доля рынка в середине двух — трех лет перейдет к двум десяткам МФК, давно работающим на рынке».

Макаров полагает, что выбывать из реестра МФО будут преимущественно компании, работающие с PDL-займами (краткосрочные займы до зарплаты), причем в офлайн-сегменте. «Займы до зарплаты» в принципе останутся конкурентным преимуществом крупных онлайн-игроков, считает глава МФК «Займер».

Он убежден, что наиболее трудными для рынка в этом году будут I и III кварталы. Ограничение, вступающее в силу 28 января (процентная ставка по микрозайму не более 1,5% в день) будет стрессом для многих компаний, которые не успели подготовиться к изменениям, говорит Макаров. Следовательно, темпы роста выдач будут низкими. Адаптация скоринговых моделей произойдет только к апрелю-маю.

«Однако с 1 июля максимальная разрешенная дневная процентная ставка снизится до 1%, что вновь будет очередным стрессом для рынка, оправиться от которого МФО смогут только к четвертому кварталу. Соответственно, на первый и третий кварталы придется пик отказов со стороны МФО наиболее высокорисковым категориям заемщиков. Поэтому не стоит ждать серьезного роста рынка в этом году», — прогнозирует глава «Займера».

Генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов считает, что на рынке в ближайшие два — три года будут активно закрываться мелкие микрофинансовые компании, бизнес-модель которых не позволяет им работать добросовестно, соблюдая требования регулятора. Среднего же размера компании будут поглощаться самыми крупными игроками, которых на данный момент всего около десяти.

«На эту десятку будет приходиться 80% всего объема рынка, а оставшиеся 20% объема будут размазаны по примерно ста небольшим компаниям, существующим за счет уникальной экономической ниши в своем регионе или уникального пула клиентов, в том числе юридических лиц, которых они обслуживают, — комментирует Шустов. — Большинство небольших компаний сосредоточатся на выдаче займов онлайн, так как эту сферу сложнее регулировать и контролировать, и они будут появляться то на одном домене, то на другом. МФО, аффилированные с банками, вообще можно считать непотопляемыми, потому что они имеют стабильную клиентскую базу в виде тех людей и юридических лиц, которым перед этим отказал банк».

В ЦБ рассказали об изменениях на рынке микрофинансирования Центробанк рассказал об изменениях на рынке микрофинансирования с 2019 года. Так, с 28 января устанавливается новое единое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа) сроком до одного года в размере 2,5-кратной суммы такого займа. После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности, пояснил регулятор.

Генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко также оценивает «просадку» всего рынка МФО в 30%. «В перспективе ближайших двух-трех лет рынок могут покинуть до 30% от всех его участников. Рынок будет консолидироваться: компании-лидеры будут занимать все большую долю. Клиенты будут переходить к эффективным технологичным участникам рынка», — отметила она.

По мнению Хорошко, рентабельность бизнеса компаний сократится в два раза уже к концу этого года. Компаниям придется оптимизировать многие процессы, они перестроят свои бизнес-модели в соответствии с новыми реалиями. Например, маркетинг потеряет до трети бюджета, считает глава MoneyMan. При этом дополнительных расходов потребуют разработка и усовершенствование аналитических моделей, которые позволят компании минимизировать просрочку и увеличить качество клиентского потока.

В свою очередь, генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин напоминает, что на текущий момент в реестре Банка России значатся 53 компании, которые имеют статус МФК. Они обладают большими возможностями по ведению бизнеса, но в то же время находятся под особым надзором со стороны регулятора. Это объясняется в первую очередь необходимостью защиты прав инвесторов.

«Говорить о конкретных цифрах и прогнозах — дело неблагодарное. Мне представляется, что сама бизнес-модель МФК более дифференцирована, а значит, устойчива. Ожидать их массового ухода с рынка я бы не стал, — комментирует Гришин. — Скорее тенденция такова, что микрокредитные компании (МКК) будут «попадать под орбиту» либо переходить в статус МФК. Потери будут, но единичные. Однако пример «Домашних денег», которые были безусловным и долгосрочным лидером рынка, показателен: никогда не говори «никогда».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru