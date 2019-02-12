Физические лица, так же как юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут открывать специальные счета в Промсвязьбанке в рамках системы госзакупок.

При получении информации от оператора электронной торговой площадки о физическом лице, являющемся участником закупки, и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, банк блокирует указанную оператором сумму на спецсчете. Прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ. Блокирование денежных средств прекращается при получении соответствующей информации от оператора, говорится в сообщении кредитной организации.

На остаток по счету начисляется ставка по условиям вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

В интернет-банке или мобильном приложении клиент может увидеть доступный остаток по счету, пополнить его с другого счета или перевести деньги со спецсчета на свой счет. Доступно пополнение с карты другого банка.