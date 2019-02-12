Заказать блюда из ресторанов и кафе через сервис «Яндекса» теперь можно в рассрочку

Совкомбанк заключил партнерское соглашение с сервисом «Яндекс.Еда» и присоединил его к числу партнеров карты рассрочки «Халва».

Как поясняют в банке, держатели карт смогут оплатить заказ любимых блюд из кафе и ресторанов в рассрочку или получить повышенный cash back при их оплате собственными деньгами. «Срок беспроцентной рассрочки составит один месяц. Платежи будут распределены равномерно на весь период», — указано в сообщении.

Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении «Яндекс.Еда» для iOS и Android. Для оплаты в рассрочку необходимо будет ввести данные карты «Халва».



«Мы рады расширению списка наших партнеров из числа сервисов «Яндекса»; теперь оплатить полную стоимость заказа и доставки еды из восьми тысяч ресторанов можно будет небольшими платежами в течение нескольких месяцев с помощью «Халвы», — комментирует главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.