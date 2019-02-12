Банк Жилищного Финансирования возобновил прием вкладов «Отличная перспектива» и «Отличная перспектива — онлайн».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Срок — 730 дней.

«Отличная перспектива» открывается под 7,6% (с первого по 365-й день — 7,5%, с 366-го по 730-й день — 7,7%), а «Отличная перспектива — онлайн» — под 7,7% годовых (с первого по 365-й день — 7,6%, с 366-го по 730-й день — 7,8%). Пополнение предусмотрено в течение 400 дней суммами от 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. По истечении 183 дней возможно досрочное расторжение договора с сохранением процентов.

Предложение действительно в период с 12 по 28 февраля.