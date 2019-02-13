В рамках проекта «Маркетплейс» ипотека является для Банка России одним из приоритетных продуктов

Оператором ипотечной платформы в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России выступит единый институт развития в жилищной сфере — «ДОМ.РФ». Об этом сообщили в среду в ЦБ и в «ДОМ.РФ».

Как поясняется, опыт пилотного запуска платформы позволит подготовить предложения по изменению регулирования, необходимые для дальнейшего развития дистанционных продаж ипотечных продуктов населению.

В ЦБ напоминают, что проект «Маркетплейс» представляет собой систему дистанционной продажи финансовых продуктов, которая объединяет разных участников рынка: витрины (агрегаторов данных), показывающие потребителям информацию о финансовых продуктах; электронные платформы, к которым подключены продавцы финансовых продуктов и услуг; регистратора финансовых трансакций, представляющего собой систему хранения данных о заключенных сделках в режиме «единого окна». Банк России обеспечивает создание регуляторной среды для эффективного и надежного функционирования системы, подчеркивается в релизе.

Отметим, что в число партнеров маркетплейса ЦБ входит и финансовый супермаркет Банки.ру.

«С помощью ипотечной платформы люди смогут удаленно выбрать квартиру, сравнить предложения ипотечного кредитования банков, страховых и оценочных компаний по единым критериям и воспользоваться их услугами, предоставить в электронном виде необходимую информацию и документы в банк, получить одобрение и оформить ипотечный кредит, оплатить государственную пошлину, зарегистрировать сделку с жильем в Росреестре и провести расчеты по ней», — отмечается в сегодняшнем сообщении Центробанка.

По мнению регулятора, платформа позволит повысить доступность ипотечных продуктов и сопутствующих им финансовых и нефинансовых услуг для граждан независимо от региона проживания; повысить конкуренцию среди профессиональных участников рынка ипотечного кредитования, включая банки, оценочные и страховые компании, депозитарии. Также платформа сделает возможным снятие технологических и организационных барьеров у профессиональных участников рынка для развития высококачественных цифровых продуктов и услуг для граждан.



«Ипотека является для нас приоритетным продуктом, помимо банковских вкладов, облигаций, в том числе государственных, паев ПИФов, полисов ОСАГО. По этим продуктам мы будем сопровождать пилотные проекты и готовить предложения по снятию регуляторных барьеров», — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Создание платформы позволит вывести рынок ипотечного кредитования на новый уровень за счет стандартизации процессов кредитования и увеличения количества участников, предлагающих качественные высокотехнологичные продукты и услуги», — прокомментировал в свою очередь заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

