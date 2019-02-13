Банк «ФК Открытие» повысил ставки по двум рублевым вкладам.
«Надежный» открывается под 6,17—7,63% (ранее — под 5,87—7,44%), а «Открытый» — под 6,66—7,53% годовых (вместо 6,37—7,25%).
Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.
Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Вклад «Открытый» доступен клиентам, заключившим договоры страхования по инвестиционным продуктам «Инвестиционное страхование жизни», «Накопительное страхование жизни», «Доверительное управление» или «Доверительное управление на ведение индивидуального инвестиционного счета».