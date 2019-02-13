Нефтепромбанк обновил линейку вкладов.



Срок депозитов «КАПИТАЛьный», «ПРОЦЕНТный» и «ВАРИАНТный» составляет 31, 91, 181, 367 и 730 дней. Минимальная сумма «ПРОЦЕНТного» и «ВАРИАНТного» — 30 тыс. рублей, «КАПИТАЛьного» — 30 тыс. рублей или 500 долларов/евро.

Доходность «КАПИТАЛьного» составит 6,3—7,8% в рублях, 0,2—2,4% в долларах и 0,1—1,1% годовых в евро. Проценты выплачиваются в конце срока. «ПРОЦЕНТный» привлекается под 6—7,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.

«ВАРИАНТный» можно разместить под 5,85—7,35% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также возможна капитализация процентов.

Дополнительные взносы и расходные операции по депозитам не предусмотрены.

Депозит «ОБОРОТный» открывается на 367 дней в рублях, долларах и евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов/евро. Доходность в рублях составит 5,8—6,5%, в долларах — 0,95—1,05%, в евро — 0,6—0,65% годовых. Вклад можно пополнять в течение всего срока действия договора неограниченное количество раз, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока депозита.

Предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются в конце срока.

«В случае досрочного расторжения договора проценты по всем вкладам выплачиваются по ставке 0,1% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.