В России клиентами микрофинансовых организаций (МФО) являются около 7 млн человек. Треть из них — жители крупных городов. Таковы результаты исследования СРО «МиР», которая является промежуточным звеном регулирования МФО между ЦБ РФ и самими компаниями, выдающими микрозаймы.

Наибольшая доля клиентов МФО (40%) приходится на жителей малых городов с населением до 250 тыс. человек. Еще 32% — это жители средних городов, а 28% — крупных (с населением свыше 750 тыс. человек).

Среди юрлиц клиентами микрофинансовых организаций являются более 30 тыс. малых предприятий.