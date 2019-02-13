Компания Nissan представила кредитное предложение, в рамках которого можно приобрести кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и внедорожник Terrano со ставкой 0,1% годовых.

«Предложение особенно актуально для клиентов trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса», — указано в сообщении российского представительства Nissan Group.

Марка и модель личного автомобиля значения не имеют.

Кредитное предложение со ставкой 0,1% можно получить у всех официальных дилеров Nissan в России до 31 марта 2019 года.

В релизе уточняется, что кредитором выступает РН Банк. Предложение по автомобилю Nissan Murano 2018 и 2019 годов выпуска действительно для физических лиц — участников программы «В кругу Nissan», по моделям Nissan X-Trail, Qashqai, Terrano 2018 и 2019 годов выпуска — для всех клиентов-физлиц. Приобретаемый автомобиль предоставляется в залог РН Банку.



Первоначальный взнос для Nissan Terrano и Nissan Murano составляет от 70% стоимости автомобиля, для Nissan Qashqai и Nissan X-Trail — от 60% стоимости. Кредит предоставляется в рублях в сумме от 100 тыс. рублей сроком на два года. Предусмотрены ежемесячные равные (аннуитетные) платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору. Из релиза также следует, что кредитное предложение предусматривает уплату заемщиком страховой премии по договору страхования от несчастных случаев и болезней с СК «Кардиф» и по договору каско по любой программе «Nissan Страхование» сроком на один год с «Ингосстрахом». Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке.