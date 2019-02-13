Центробанк на встрече с представителями микрофинансовых компаний (МФК) предложил обратить внимание на ряд нарушений, выявленных в результате надзорных мероприятий, а также учитывать приоритетные направления регулирования деятельности МФК при совершенствовании своих бизнес-моделей, следует из релиза регулятора.



«В ходе совещания поднимались вопросы финансовой устойчивости МФК, а также составления риск-профиля компаний. Отдельными темами стали работа МФК с жалобами потребителей и поведенческий надзор Банка России. Кроме того, представители департамента микрофинансового рынка еще раз обратили внимание собравшихся на обязанность взаимодействия с бюро кредитных историй и на необходимость разработки собственных методик расчета предельной долговой нагрузки заемщиков», — говорится в сообщении.



Законодательное разделение рынка микрофинансовых организаций (МФО) на микрофинансовые компании и микрокредитные компании (МКК) произошло в 2016 году, сейчас в госреестре статус МФК имеет 51 организация. По сравнению с МКК МФК имеют больший объем возможностей, но при этом обязаны соблюдать более жесткие требования и ограничения, в частности требование к капиталу, который должен составлять не менее 70 млн рублей. Действующее законодательство закрепляет за МФК право перейти в статус банка с базовой лицензией, напомнили в ЦБ.