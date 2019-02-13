Ипотечные ставки в России, которые росли с конца прошлого года, начнут снижаться во втором полугодии 2019 года. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ставки по ипотеке достигли минимальных значений за всю историю жилищного кредитования в России, опустившись ниже 10% годовых. Однако с сентября Банк России дважды повышал ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 7,75%. Вслед за решением регулятора кредитные организации увеличили ставки по ипотечным продуктам, у различных банков сегодня ставки превышают 10—11%.

«Думаем, что ипотечные ставки стабилизируются на какое-то время на текущем уровне и продолжат снижаться во второй половине года. Рост ипотечных ставок в последние месяцы прошлого года и первые месяцы этого был обусловлен прежде всего ростом ключевой ставки ЦБ, а она, в свою очередь, возросла вслед за разовым всплеском инфляционных ожиданий после повышения НДС. Это разовый фактор, разовая история, которая не скажется на долгосрочном тренде по инфляции», — сказал Федорко.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.