Клиентам Тинькофф Банка стала доступна оплата онлайн-покупок в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте банка по электронным счетам, выставленным интернет-магазинами через «Яндекс.Кассу». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Этот способ удобен тем, что клиентам «Тинькофф» для оплаты покупки не нужно вводить данные банковской карты или код из СМС, а достаточно выбрать на сайте интернет-магазина среди способов оплаты Тинькофф Банк и указать номер телефона. Банк идентифицирует клиента и пришлет push-уведомление для подтверждения платежа», — говорится в сообщении.

В случае, если сообщение от банка не будет доставлено, покупатель автоматически будет перенаправлен в личный кабинет интернет-банка, где после авторизации он сможет оплатить покупку.

Комиссия при оплате через интернет-банк не взимается.