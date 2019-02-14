Московская биржа объявила о технологической готовности платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. Отметим, что в число партнеров маркетплейса ЦБ входит и финансовый супермаркет Банки.ру.

Так, выбрать вклад на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Мосбиржей, пользователи смогут после внесения необходимых изменений в законодательство, следует из сообщения торговой площадки.



На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках — участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных продуктов. Выбор и оформление продуктов будет осуществляться очень просто, объяснил директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский.

«У нас есть каталоги вкладов. Ежемесячно туда более миллиона посетителей заходят, сравнивают продукты, отправляют заявки. Изначальной точкой входа в маркетплейс будет Банки.ру: клиент заходит на сайт, заходит в раздел поиска по вкладам, смотрит условия. Мы будем промотировать вклады, которые можно будет открыть онлайн. Возможно, даже сделаем отдельную кнопку. В таком случае человек сразу поймет, что одни вклады можно открыть по стандартной процедуре — через заявку в банк, а другие — полностью дистанционно», — отметил Халанский. По его словам, процесс идентификации будет доступен сразу же, в момент выбора желаемого продукта.

«Клиенту остается только ознакомиться с договором банка, отправить СМС с кодом и перечислить деньги на депозит по указанным реквизитам любым удобным способом», — поясняет директор по развитию бизнеса Банки.ру. Как только проект будет запущен в промышленную эксплуатацию, каждый банк-участник будет предлагать как минимум один вклад, который можно будет открыть через маркетплейс.

Тестовая версия системы интегрирована с онлайн-витринами финансовых продуктов, банками, платежной системой и Регистратором финансовых трансакций (РФТ).

Доступ к платформе предоставляется через ЕСИА (портал «Госуслуги»), а первичная идентификация клиента — через единую биометрическую систему. Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции: пополнение, снятие, закрытие вклада.

Присоединиться к платформе, разработанной Мосбиржей, могут банки — участники системы обязательного страхования вкладов, имеющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. На сегодняшний день меморандум о сотрудничестве при реализации проекта «Маркетплейс» подписали 16 банков: «Ак Барс», Газпромбанк, «Держава», «Зенит», «Кубань Кредит», банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Связь-Банк, Совкомбанк, СКБ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», «Центр-инвест» и Экспобанк.