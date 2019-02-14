Банк «Левобережный» увеличил сумму финансирования для малого бизнеса.

По программам для малого бизнеса «Перезагрузка», «Ликвидная недвижимость», «Бизнес-экспортер», «Бизнес-ипотека», «Бизнес без границ» и «Авто-рост» максимальная сумма кредитования была увеличена банком с 30 млн до 35 млн рублей. Остальные условия не изменились.

Кредиты выдаются на различные цели под залог движимого и/или недвижимого имущества и поручительство.

«До 1 марта в банке действует сниженная ставка 11% годовых при кредитовании на пополнение оборотных средств и инвестиции», — отмечает эксперт по кредитам Банки.ру Екатерина Марцукова.